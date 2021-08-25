Олег Винник стал одним из 30 артистов, который выступил на масштабном концерте ко Дню Независимости на НСК "Олимпийский" в Киеве

48-летний певец вышел на сцену в черном классическом костюме и белой рубашке, и исполнил известную песню Народного артиста Украины Николая Мозгового. Соответствующими кадрами Винник поделился у себя в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Минає день" - Независимость в нашей ДНК (Главный концерт страны / НСК "Олимпийский"). В знаменательный день - выдающаяся композиция! Сл. - Ю. Рыбчинский, муз. - Николай Мозговой", - подписал видео Олег Анатольевич.

Пользователи с энтузиазмом кинулись обсуждать увиденное и услышанное. Мнение публики по поводу исполнения Винником популярной баллады, разделилось. Одних певец своим голосом и манерой поведения на сцене довел до мурашек и слез, другие были менее благосклонны, выразив свое негативную реакцию.

"Олег Анатольич - тот кто умеет делать пожар не разжигая спичек😎❤️"

"самые чувственные и лучшие выступления вчерашнего вечера - это именно Ваши выступления❤️. Сердце замирает от Вашего голоса"

"Классная песня! Но по закону о декоммунизации надо отказаться от советских хитов"

"Отличное исполнение, браво"

"У меня слезы на глаза навернулись 👏"

"Совсем по-новому зазвучала песня! До мурашек!🔥👏"

"Полный отстой!!! Просто «убил» песню, растоптал СМЫСЛ…"

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