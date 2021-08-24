Певец Олег Винник своими теплыми словами разбередил сердца многочисленной армии поклонников
Так, 48-летний артист сделал новый пост у себя в Инстаграм, который посвятил государственному празднику. Олег Анатольевич удивил нежным признанием в любви своей родине, передает Politeka.net.
Исполненный чувств Винник предстал на фото в концертном образе: белой майке и необычном ассиметричном пиджаке, декорированном цепями.
"Цветущая! Пахучая! Моя Родная! Родина! Украина!!! 🇺🇦 С Днем Независимости! Люблю 💙💛", - подписал он снимок.
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Отметим, Винник в числе других звезд выступит 24 августа на масштабном концерте в Киеве на НСК "Олимпийский", посвященном 30-летию Независимости.
Публика в ответ поздравила артиста:
"Поздравляем с праздником - мира, любви, щастя💞"
"Красавец! 😍👏🔥🙌😍"
"❤️ Желаю вам счастья и успехов. Пусть всегда замечательная Украина дарит вам свое прекрасное вдохновение))) 💙💛Любим вас) 😍❤️"
"Вам надо "Народного артиста Украины", или хотя бы "Заслуженного артиста Украины"
"Олег, спасибо за такое замечательное поздравление нашей родной Украины!"
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