Певец Олег Винник своими теплыми словами разбередил сердца многочисленной армии поклонников

Так, 48-летний артист сделал новый пост у себя в Инстаграм, который посвятил государственному празднику. Олег Анатольевич удивил нежным признанием в любви своей родине, передает Politeka.net.

Исполненный чувств Винник предстал на фото в концертном образе: белой майке и необычном ассиметричном пиджаке, декорированном цепями.

"Цветущая! Пахучая! Моя Родная! Родина! Украина!!! 🇺🇦 С Днем Независимости! Люблю 💙💛", - подписал он снимок.

Отметим, Винник в числе других звезд выступит 24 августа на масштабном концерте в Киеве на НСК "Олимпийский", посвященном 30-летию Независимости.

Публика в ответ поздравила артиста:

"Поздравляем с праздником - мира, любви, щастя💞"

"Красавец! 😍👏🔥🙌😍"

"❤️ Желаю вам счастья и успехов. Пусть всегда замечательная Украина дарит вам свое прекрасное вдохновение))) 💙💛Любим вас) 😍❤️"

"Вам надо "Народного артиста Украины", или хотя бы "Заслуженного артиста Украины"

"Олег, спасибо за такое замечательное поздравление нашей родной Украины!"

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