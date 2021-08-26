Известный певец Олег Винник осчастливил своих фанаток ярким снимком, сделанным за кулисами одного из мероприятий

Как передает Politeka.net, 48-летний Винник является одним из самых востребованных и любимых исполнителей в Украине. Артиста обожают миллионы женщин, которые всегда обеспечивают аншлаги на его концертах. В последнее время певец активно участвует в рейтинговых шоу.

На свежем фото исполнитель предстал в стильном повседневном образе. Его поймали в процессе ходьбы за кулисами. Одет Винник был в штаны, белую просторную рубашку и косуху.

«Бегу, ведь надо все успеть!», - подписал фото артист.

В комментариях поклонницы буквально пищали от восторга.

«И ловите неуловимое. Лучший! Вы самый лучший и красивый! Любим безмерно», «Красавчик», «Просто молодец, не устаю наблюдать и искренне восхищаться вашим трудолюбием и отношением к жизни и людям», «Вот он, тот самый огонь, который зажигает все сцены Украины и не только!», - пишут пользователи сети.

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