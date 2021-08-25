Відомий співак Олег Винник ощасливив своїх фанатів, виконавши їх улюблену пісню

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Олег Винник, якому приписують роман з його бек-вокалісткою Таюне і навіть називають її "таємною дружиною" артиста, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу Виконавець виклав у Мережу відео зі свого виступу, на якому показав захоплених "вовчиць".

У ролику Олег з чудовою білосніжною посмішкою виконує свій легендарний хіт "Вовчиця", а за ним стоїть Таюне і співає в унісон. При цьому жінки в залі, яких моментами показують крупним планом, буквально впадають в екстаз від улюбленої пісні кумира. До слова, красуню Таюне теж кілька разів камера показала зблизька, так що всі змогли розглянути її ошатний образ – коротке чорне плаття з мереживом, каблуки і стильна укладка зі сценічним макіяжем.

У підписі до відеоролика Винник написав: "Вовчиця - з Днем народження, Україно!". Користувачі тут же почали коментувати публікацію: "Кращий", "Супер!", "Олег, без твоїх пісень життя не таке на смак", "Наша прекрасна, всіма улюблена "Вовчиця", "Цю пісню можна назвати вашою візитною карткою в Україні", "Море задоволення. Спасибі!", "Любимо і обожнюємо", "Щире спасибі вам за цю пісню".

Нагадаємо, Олег Винник ризикнув переспівати легендарний хіт Мозгового, оцінили не всі: "Розтоптав...".

Як повідомляла Politeka, Олег Винник за лаштунками зізнався у своїх помилках: Дантес не зміг приховати бурхливих емоцій.

Також Politeka писала, що Винник закрутив у чуттєвому вальсі Олену Шоптенко, з'явилося відео: "Оце я розумію...".