Известный певец Олег Винник осчастливил своих фанатов, исполнив их любимую песню

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Олег Винник, которому приписывают роман с его бэк-вокалисткой Таюне и даже называют ее "тайной женой" артиста, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз исполнитель выложил в сеть видео со своего выступления, на котором показал восхищенных "волчиц".

В ролике Олег с великолепной белоснежной улыбкой исполняет свой легендарный хит "Вовчиця", а за ним стоит Таюне и поет в унисон. При этом женщины в зале, которых моментами показывают крупным планом, буквально впадают в экстаз от любимой песни кумира. К слову, красотку Таюне тоже несколько раз камера показала вблизи, так что все смогли рассмотреть ее нарядный образ – короткое черное платье с кружевом, каблуки и стильная укладка со сценическим макияжем.

В подписи к видеоролику Винник написал: "Вовчиця – З Днем народження, Україно!". Пользователи тут же принялись комментировать публикацию: "Лучший", "Супер!", "Олег, без твоих песен жизнь не такая на вкус", "Наша прекрасная, всеми любимая "Волчица", "Эту песню можно назвать вашей визитной карточкой в Украине", "Море удовольствия. Спасибо!", "Любим и обожаем", "Искреннее спасибо вам за эту песню".

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