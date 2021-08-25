После концерта в честь Дня Независимости Владимир Дантес взял интервью у Олега Винника

Как передает Politeka.net, Олег Винник является знаменитым украинским артистом. Он пользуется огромной популярностью и уже не первый год покоряет своим талантом. Певец активно ведет социальные сети и радует поклонников своим творчеством.

Как известно, недавно состоялся концерт "День народження країни" ко дню Независимости Украины на НСК "Олимпийский", где выступали многие артисты. Среди них был и Олег Винник. На этот раз на странице "Світське життя" в Инстаграм выложили новое видео. На кадрах певец Владимир Дантес за кулисами берет интервью у звезд украинского шоу-бизнеса. Он спросил у Олега Винника: "У тебя есть ошибки?"

На кадрах ответ Олега Винника можно разобрать только частично. Дантес не скрывает удивления, что артист совершает ошибки в своей жизни.

Ранее сообщалось, Винник закружил в чувственном вальсе Алену Шоптенко, появилось видео: "Вот это я понимаю..."

Также, Винник устроил переполох среди "волчиц" трогательным признанием в любви: "Поздравляем!"

Politeka рассказывала, Олег Винник на берегу моря исполнил мечту своих верных "волчиц": "Как же было горячо"





