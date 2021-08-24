"Тайная супруга" Олега Винника Таюне поделилась новыми фото и поздравила украинцев с Днем Независимости
Как передает Politeka.net, Таюне (Таисия Святко) является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря своему таланту и работой с Олегом Винником, она поет на бек-вокале у него. Олег Винник всегда скрывал от общественности свою личную жизнь, однако в сети уже давно "гуляют" слухи о том, что у него роман с бек-вокалисткой. Таюне активно ведет социальные сети и показывает моменты своей жизни поклонникам.
На этот раз девушка поделилась новой серией фотографий на своей странице в Инстаграм. На снимках Таюне на стадионе позирует на камеру в белой вышиванке. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками.
"С Днем Независимости, Украина! Поздравляю всех с праздником", поздравила поклонников Таюне.
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Поклонники засыпали девушку приятными словами в комментариях: "Наша любимая принцесса", "Супер красавица".
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