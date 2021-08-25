Олег Винник став одним з 30 артистів, який виступив на масштабному концерті до Дня Незалежності на НСК "Олімпійський" у Києві
48-річний співак вийшов на сцену в чорному класичному костюмі і білій сорочці, та виконав відому пісню Народного артиста України Миколи Мозгового. Відповідними кадрами Винник поділився у себе в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
"Минає день" - Незалежність у нашій ДНК (головний концерт країни / НСК "Олімпійський"). У знаменний день - видатна композиція! Сл. - Ю. Рибчинський, муз. - Микола Мозговий", - підписав відео Олег Анатолійович.
Користувачі з ентузіазмом кинулися обговорювати побачене й почуте. Думка публіки з приводу виконання Винником популярної балади, розділилася. Одних співак своїм голосом і манерою поведінки на сцені довів до мурашок і сліз, інші були менш прихильні, висловивши свою негативну реакцію.
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