Відомий співак Олег Винник ощасливив своїх фанаток яскравим знімком, зробленим за лаштунками одного із заходів

Як передає Politeka.net, 48-річний Винник є одним з найбільш затребуваних і улюблених виконавців в Україні. Артиста обожнюють мільйони жінок, які завжди забезпечують аншлаги на його концертах. Останнім часом співак бере активну участь у рейтингових шоу.

На свіжому фото виконавець постав в стильному повсякденному образі. Його спіймали в процесі ходьби за лаштунками. Одягнений Винник був у штани, білу простору сорочку і косуху.

"Біжу, адже треба все встигнути!",- підписав фото артист.

У коментарях шанувальниці буквально пищали від захвату.

"І ловіть невловиме. Кращий! Ви найкращий і найкрасивіший! Любимо безмірно", "Красунчик", "просто молодець, не втомлююся спостерігати і щиро захоплюватися вашою працьовитістю і ставленням до життя і людей", "ось він, той самий вогонь, який запалює всі сцени України і не тільки!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Олег Винник переспівав відомий хіт Мозгового, оцінили не всі: "розтоптав...".

Як повідомляла Politeka, стало відомо, чому Олег Винник отримав відмову від Гвоздьової на танцювальному шоу: "незважаючи на його популярність...".

Також Politeka писала, що Винник довів до екстазу прихильниць на очах "таємної дружини": кадри.