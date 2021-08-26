Відомий співак Олег Винник ощасливив своїх фанаток яскравим знімком, зробленим за лаштунками одного із заходів
Як передає Politeka.net, 48-річний Винник є одним з найбільш затребуваних і улюблених виконавців в Україні. Артиста обожнюють мільйони жінок, які завжди забезпечують аншлаги на його концертах. Останнім часом співак бере активну участь у рейтингових шоу.
На свіжому фото виконавець постав в стильному повсякденному образі. Його спіймали в процесі ходьби за лаштунками. Одягнений Винник був у штани, білу простору сорочку і косуху.
"Біжу, адже треба все встигнути!",- підписав фото артист.
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У коментарях шанувальниці буквально пищали від захвату.
"І ловіть невловиме. Кращий! Ви найкращий і найкрасивіший! Любимо безмірно", "Красунчик", "просто молодець, не втомлююся спостерігати і щиро захоплюватися вашою працьовитістю і ставленням до життя і людей", "ось він, той самий вогонь, який запалює всі сцени України і не тільки!",- пишуть користувачі Мережі.
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