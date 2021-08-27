Відомий співак Олег Винник ощасливив своїх фанаток новими фото

Як передає Politeka.net, 48-річний Винник опублікував кадри на своїй сторінці в Instagram. Співак позував у розстебнутій сорочці і темних окулярах.

"Хвилинка відпочинку", - коротко підписані знімки.

А ось у прихильниць Винника слів знайшлося побільше.

"Найкрасивіший чоловік», «такий загадковий і красивий чоловік харизма», «як завжди краще за всіх», «неперевершений», «Дякуємо за такі теплі фотографії в таку холодну погоду», «з вами тепліше", " Олег Анатолійович Ви наше сонечко 💖. У таку холодну погоду зігрівають Ваші фото", «як завжди відчувається впевненість і сила. Я Сам тільки сам і ніхто інший. Браво Маестро. Ви особливий" «" ви останнім часом, такий загадковий, таємничий.. занурений у свої думки і бажання.. відразу згадую слова з пісні - " складні мріяння, грудка ідей, вічні шукання серед людей. Довгі гуляння не спимо з Місяцем..» ,- пишуть в коментарях.

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