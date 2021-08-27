Известный певец Олег Винник осчастливил своих фанаток новыми фото

Как передает Politeka.net, 48-летний Винник опубликовал кадры на своей странице в Инстаграм. Певец позировал в расстегнутой рубашке и темных очках.

«Минутка отдыха», – коротко подписаны снимки.

А вот у поклонниц Винника слов нашлось побольше.

«Самый красивый мужчина», «Такой загадочный и красивый мужчина харизма», «Как всегда лучше всех», «Непревзойденный», «Благодарим за такие тепле фотографии в такую холодную погоду», «С вами теплее», «Олег Анатольевич Вы наше солнышко 💖. В такую холодную погоду согревают Ваши фото», «Как всегда чувствуется уверенность и сила. Я сам только сам и никто другой. Браво Маэстро. Вы особенный», «Вы в последнее время, такой загадочный, таинственный.. погружённый в свои мысли и желания.. сразу вспоминаю слова из песни - "Сложные мечтания, комок идей, вечные искания среди людей. Долгие гуляния не спим с луной..», - пишут в комментариях.

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