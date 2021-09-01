Вот это платье!

Популярная певица Оля Полякова на съемках нового сезона шоу "Маска" засветилась в необычном платье с огромным разрезом

Как пишет Politeka.net, недавно стартовали съемки второго сезона гипершоу "Маска". Суть шоу заключается в том, что пятерка судей пытается догадаться, какая звезда спряталась за той или иной маской. На официальной странице проекта уже даже успели рассекретить первого героя – маску Скандал.

Поклонники шоу будут догадываться, кто спрятался под масками вместе со звездными судьями - певцами NK, Олей Поляковой, Олегом Винником, Дзидзьо и Андреем Данилко.

У себя в Instagram Олег Винник показал поклонникам смонтированный ролик со съемок одного из выпусков "Маски".

"Я в таком предвкушении от этого нового бомбастичного сезона", - признается Винник.

На видео видно, что Оля Полякова в очень откровенном платье с разрезом от бедра заставила Дзидзьо и Винника покраснеть, а певица Настя Каменских и Андрей Данилко в этот момент что-то рьяно обсуждали.

Когда состоится премьера нового сезона "Маски" - пока неизвестно, зрители в предвкушении.

Ранее Politeka писала, что в сети раскрыли подробности нового сезона шоу "Маска", украинцы возмущены: "Почему так...".

Напомним, что DZIDZIO в ярком образе засветил Винника на съемочной площадке "Маски", "Лучшие мужья государства".

A еще Politeka сообщала, что Винник возвращается на ТВ, кем стал повелитель "волчиц": "Жду только ради Олега".