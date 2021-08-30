Стало відомо, що у новому сезоні шоу "Маска" буде лише 10 випусків

Як пише Politeka.net, наразі тривають зйомки другого сезону популярного гіпершоу "Маска", яке транслюватимуть на телеканалах "1+1" та "Україна". На офіційній сторінці проєкту вже встигли розсекретити першого героя – ним стала незвичайна маска Скандал.

Нещодавно організатори шоу розсекретили також склад зіркового журі шоу, а також розповіли деякі подробиці шоу. Так, у другому сезоні гіпершоу "Маска" глядачі будуть намагатися розсекретити знаменитостей в костюмах разом з NK, Олею Поляковою, Олегом Винником, Дзідзьо та Андрієм Данилко.

"У другому сезоні ви побачите 10 випусків, познайомитеся з 20 абсолютно новими персонажами – 14 конкурсантами, які боротимуться за перемогу в проєкті, а також 6 таємничими гостями, які з'являться в ефірі лише раз", - йдеться на офіційній сторінці шоу.

Ведучим шоу буде популярний Володимир Остапчук, який в одному із ефірів з’явиться в елегантному костюмі-трійці.

Зауважимо, що шанувальники шоу дещо розчаровані тим, що у другом сезоні буде лише 10 випусків, адже у першому їх було 12.

" Дуже чекаю прем'єру 2 сезону "Маска". Це шоу найулюбленіше з усіх", " Чому так мало? Лише 10 (", "А коли саме чекати 2 сезон шоу "Маска"? 😍", " Дуже цікаво що буде в новому сезоні😋", " Це вау 🔥🔥🔥", " Лише десять випусків?😢", " я думала навпаки буде більше випусків", " 10??? 10 випусків? Всього 10??? Ааааа!!! Малооооо!!!!!", - написали в мережі.

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