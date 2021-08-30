Знаменитий український артист Олег Винник знову з'явиться на телеекранах

Як передає Politeka.net, Олег Винник є знаменитим українським артистом. Він користується величезною популярністю і вже не перший рік підкорює своїм талантом. Співак активно веде соціальні мережі і радує шанувальників своєю творчістю.

Як відомо, Олег Винник брав участь у шоу "Маска", після чого приєднався до зіркових детективів. Цього разу артист поділився новими фото на своїй сторінці в Instagram. Олег Винник розповів про те, що повертається в новий сезон телешоу "Маска" в ролі зоряного судді-детектива.

"Шоу "МАСКА" повертатися в наше життя, а згодом і на ваші екран 😍 Неймовірно цікавий новий герой 🔥 А ще цікавий, кого ж ховається під вони костюм?",- розповів Олег Винник.

Шанувальники засипали артистка компліментами в коментарях: "Удачі на зйомках, кращий", "Оу, чекаємо з нетерпінням", "Ви кращий суддя - слідчий", "Дуже цікаве і хвилююче шоу, цікаво слухати суддєй, їх емоція, чекаю з нетерпіння", "Ви у першому сезон нікого не вгадали, сидячи і мовчати, навіщо знову туди йти, те не ваше."

Також до нього приєднаються у 2-му сезоні шоу "Маска" Настя Каменських, Дзідзьо і Ольга Полякова.

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