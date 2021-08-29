Розсекречено весь склад зіркового журі другого сезону шоу «Маска»

Як передає Politeka.net, про це йдеться на офіційній сторінці проекту в мережі.

«Ми знаємо, що ви чекали на нього! Андрій Данилко стає п'ятим зірковим детективом гіпершоу МАСКА! 🔥 Артист відверто зізнається – він до останнього моменту був не впевнений, що знову стане детективом. Але коли артисту показали малюнки дітей, які по-справжньому полюбили цей проєкт, він просто не зміг встояти», - розповіли автори шоу.

Поділився своїми думками і сам Андрій Данилко.

«Я був вражений, побачивши ці ескізи. Розумієте, зараз на телебаченні взагалі немає цікавого дитячого контенту. А наше шоу припало дітворі до душі, їм так сподобалося розглядати і вгадувати ці веселі маски. Діти з таким трепетом малювали ці ескізи, що я вирішив – сідай, Андрійку, в «МАСКУ» і відгадуй», - передають слова артиста на сторінці шоу в Інстаграм.

Глядачі дуже зраділи, що Данилко буде і в новому сезоні «Маски».

«Ми дуже раді, що зіркові детективи залишилися у тому ж складі і дуже чекаємо наступний сезон», «Клас», «Ура. Який же він добрий», «Ура❤Андрій Данилко, ви найкращі», - пишуть у коментарях.

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