Рассекречен весь состав звездного жюри второго сезона шоу «Маска»

Как передает Politeka.net об этом говорится на официальной странице проекта в сети.

«Мы знаем, что вы ждали его! Андрей Данилко становится пятым звездным детективом гипершоу МАСКА! Артист откровенно признается-он до последнего момента был не уверен, что снова станет детективом. Но когда артисту показали рисунки детей, которые по-настоящему полюбили этот проект, он просто не смог устоять», - рассказали авторы шоу.

Поделился своими мыслями и сам Андрей Данилко.

«Я был поражен, увидев эти эскизы. Понимаете, сейчас на телевидении вообще нет интересного детского контента. А наше шоу пришлось детишкам по душе, им так понравилось рассматривать и угадывать эти веселые маски. Дети с таким трепетом рисовали эти эскизы, что я решил – садись, Андрюша, в «МАСКУ» и отгадывай», - передают слова артиста на странице шоу в Инстаграм.

Зрители очень обрадовались, что Данилко будет и в новом сезоне «Маски».

«Мы очень рады, что звездные детективы остались в том же составе и очень ждем следующий сезон», «Класс», «Ура. Какой же он добрый», «Ура❤Андрей Данилко, вы лучшие», - пишут в комментариях.

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