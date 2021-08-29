Популярна українська співачка Оля Полякова приміряла неоднозначний образ для зйомок "Маски"

Як можна зрозуміти, Оля Полякова знову стала учасницею шоу"Маска". У ролі судді зірка виступатиме вдруге, тому до зйомок приступила з легкістю.

На самому початку зйомок першого ж ефіру Оля Полякова відразу поділилася з фоловерами фотографіями. Вже сидячи за столом, зірка блиснула незвичайним чином. Так, в сторіс вона опублікувала кілька кадрів, де показала наряд з вельми нестандартних ракурсів.

Артистка одягла золотистий боді і повністю відкриту сукню з анімалістичним принтом. У схожому вбранні вона знімалася для промо кліпу "доросла дівчинка". Примітно, що сам наряд в цілому насилу можна назвати костюмом, адже він прикривав фігуру зірки лише частково.

Нагадаємо, красуня в першому сезоні "Маска" була детективом шоу, вгадуючи знаменитостей в костюмах. Дівчину запросили і на другий сезон. Крім Полякової до складу суддею увійшли Настя Каменських, Олег Винник і DZIDZIO.

На своїй сторінці в Instagram Оля підігріває інтерес до шоу, показавши ефектний образ. На новому фото Полякова показала стильну зачіску і макіяж, зробивши знімок крупним планом.

Нагадавши, Полякова у вишуканому вбранні показала українцям іншу себе, Яма не встояв

Також Politeka писала, що Полякова після виступу в Маріїнському палаці опинилася у доктора

А ще Politeka повідомляла, що Полякова в "Леопарді" здивувала новою зачіскою, переставши бути схожою на себе