Популярна українська співачка Оля Полякова приміряла неоднозначний образ для зйомок "Маски"
Як можна зрозуміти, Оля Полякова знову стала учасницею шоу"Маска". У ролі судді зірка виступатиме вдруге, тому до зйомок приступила з легкістю.
На самому початку зйомок першого ж ефіру Оля Полякова відразу поділилася з фоловерами фотографіями. Вже сидячи за столом, зірка блиснула незвичайним чином. Так, в сторіс вона опублікувала кілька кадрів, де показала наряд з вельми нестандартних ракурсів.
Артистка одягла золотистий боді і повністю відкриту сукню з анімалістичним принтом. У схожому вбранні вона знімалася для промо кліпу "доросла дівчинка". Примітно, що сам наряд в цілому насилу можна назвати костюмом, адже він прикривав фігуру зірки лише частково.
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Нагадаємо, красуня в першому сезоні "Маска" була детективом шоу, вгадуючи знаменитостей в костюмах. Дівчину запросили і на другий сезон. Крім Полякової до складу суддею увійшли Настя Каменських, Олег Винник і DZIDZIO.
На своїй сторінці в Instagram Оля підігріває інтерес до шоу, показавши ефектний образ. На новому фото Полякова показала стильну зачіску і макіяж, зробивши знімок крупним планом.
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