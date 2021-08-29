Популярная украинская певица Оля Полякова примерила неоднозначный образ для съемок "Маски"
Как можно понять, Оля Полякова снова стала участницей шоу "Маска". В роли судьи звезда будет выступать во второй раз, поэтому к съемкам приступила с легкостью.
В самом начале съемок первого же эфира Оля Полякова сразу поделилась с фолловерами фотографиями. Уже сидя за столом, звезда сверкнула необычным образом. Так, в сторис она опубликовала несколько кадров, где показала наряд с весьма нестандартных ракурсов.
Артистка надела золотистый боди и полностью открытое платье с анималистичным принтом. В похожем наряде она снималась для промо клипа "Взрослая девочка". Примечательно, что сам наряд в целом с трудом можно назвать костюмом, ведь он прикрывал фигуру звезды лишь частично.
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Напомним, красотка в первом сезоне "Маска" была детективом шоу, угадывая знаменитостей в костюмах. Девушку пригласили и на второй сезон. Кроме Поляковой в состав судьей вошли Настя Каменских, Олег Винник и DZIDZIO.
На своей страничке в Инстаграм Оля подогревает интерес к шоу, показав эффектный образ. На новом фото Полякова показала стильную прическу и мейкап, сделав снимок крупным планом.
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