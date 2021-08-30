Стало известно, что в новом сезоне шоу "Маска" будет лишь 10 выпусков

Как пишет Politeka.net, сейчас продолжаются съемки второго сезона популярного гипершоу "Маска", которое будут транслировать на телеканалах "1+1" и "Украина". На официальной странице проекта уже успели рассекретить первого героя - им стала необычная маска Скандал.

Недавно организаторы шоу рассекретили также состав звездного жюри шоу, а также рассказали некоторые подробности шоу. Так, во втором сезоне гипершоу "Маска" зрители будут пытаться рассекретить знаменитостей в костюмах вместе с NK, Олей Поляковой, Олегом Винником, Дзидзьо и Андреем Данилко.

"Во втором сезоне вы увидите 10 выпусков, познакомитесь с 20 совершенно новыми персонажами – 14 конкурсантами, которые будут бороться за победу в проекте, а также 6 таинственными гостями, которые появятся в эфире лишь раз", - говорится на официальной странице шоу.

Ведущим шоу будет популярный Владимир Остапчук, который в одном из эфиров появится в элегантном костюме-тройке.

Заметим, что поклонники шоу несколько разочарованы тем, что во втором сезоне будет всего 10 выпусков, ведь в первом их было 12.

"Очень жду премьеру 2 сезона "Маска". Это шоу самое любимое из всех", " почему так мало? Лишь 10 (", "А когда именно ждать 2 сезон шоу "Маска"? 😍 ", "Очень интересно что будет в новом сезоне 😋 ", "это вау 🔥🔥🔥 ", " всего десять выпусков?😢", "я думала наоборот будет больше выпусков", " 10??? 10 выпусков? Всего 10??? Ааааа!!! Малооооо!!!!!",- написали в сети.

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