Популярний український співак DZIDZIO в день початку зйомок нового сезону шоу "Маска" показав свого колегу Олега Винника на знімальному майданчику

Як стало відомо 30 серпня, вже стартували зйомки другого сезону шоу «Маска». Українцям обіцяють знайомство з 20 новими персонажами, з яких 14 будуть конкурсантами, а ще 6 – таємними гостями, який з'являться в ефірі тільки раз.

На тлі цих новин зіркові судді проекту також пожвавилися в соцмережах. Нагадаємо, що їх склад в цьому сезоні не зміниться: вгадувати особистості учасників будуть Настя Каменських, Олег Винник, Оля Полякова, Дзідзьо і Андрій Данилко.

Як повідомляє Politeka.net, першими емоціями від майбутнього сезону поділився в Instagram Дзідзьо.

"Другий сезон гіпер-шоу "Маска" ну дуже класне", - написав він.

На новому фото співак позує на знімальному майданчику, приобнімая за плечі свого колегу Олега Винника. При цьому Дзідзьо одягнений в яскравий бірюзовий костюм, а Винник – в просту синю сорочку.

Шанувальники артистів не змогли пройти повз.

"Чекаємо з нетерпінням", "кращі чоловіки держави", "Круто", "вогонь", - пишуть люди.

Нагадаємо, Винник повертається на ТБ, ким став повелитель "вовчиць".

Як повідомляла Politeka, Каменських далеко від Потапа зняли в товаристві Дзідзьо.

Також Politeka писала, що новий сезон шоу "Маска", стало відомо, як Данилко заманили в журі.