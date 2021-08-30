Популярный украинский певец DZIDZIO в день начала съемок нового сезоне шоу «Маска» показал своего коллегу Олега Винника на съемочной площадке

Как стало известно 30 августа, уже стартовали съемки второго сезона шоу «Маска». Украинцам обещают знакомство с 20 новыми персонажами, из которых 14 будут конкурсантами, а еще 6 – тайными гостями, который появятся в эфире только раз.

На фоне этих новостей звездные судьи проекта также оживились в соцсетях. Напомним, что их состав в этом сезоне не изменится: угадывать личности участников будут Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Дзидзьо и Андрей Данилко.

Как сообщает Politeka.net, первыми эмоциями от предстоящего сезона поделился в Инстаграм Дзидзьо.

«Второй сезон гипер-шоу «Маска» ну очень классное», - написал он.

На новом фото певец позирует на съемочной площадке, приобнимая за плечи своего коллегу Олега Винника. При этом Дзидзьо одет в яркий бирюзовый костюм, а Винник – в простую синюю рубашку.

Поклонники артистов не смогли пройти мимо.

«Ждем с нетерпением», «Лучшие мужчины государства», «Круто», «Огонь», - пишут люди.

Напомним, Винник возвращается на ТВ, кем стал повелитель "волчиц".

Как сообщала Politeka, Каменских вдали от Потапа засняли в обществе Дзидзьо.

Также Politeka писала, что новый сезон шоу "Маска", стало известно, как Данилко заманили в жюри.