Неожиданный кадр с Настей Каменских и Дзидзьо появился в сети
Как сообщает Politeka.net, уже совсем скоро состоится премьера второго сезона гипершоу "Маска"! Недавно стали известны имена звездных детективов – Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Дзидзьо и Андрей Данилко.
Дзидзьо в своем Instagram показал милое фото в компании Каменских, которое было сделано за кулисами шоу.
Звезды прижались к друг другу и позируют на камеру. Настя посылает воздушный поцелуй поклонникам, а Дзидзьо улыбается счастливо, явно радуясь возвращению к сьемкам нашумевшего проекта.
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Каменских подчеркнула стройную фигуру облегающим платьем ярко-салатового цвета с глубоким декольте и интересной горловиной в виде чокера. Волосы Настя распустила по плечам. Не забыла она и про красивый макияж с акцентом на глаза.
Дзидзьо выбрал самый модный фасон костюма: жакет-оверсайз, сшитый из яркого желтого латекса. Образ дополнили черная футболка, а также еще одна рубашка в тон к наряду - он остался верен своей любви к многослойности.
Милая парочка выглядела такими, счастливыми, классными и стильными. Видно, что они кайфовали на сьемках по-полной.
Напомним, Каменских смутила новым фото в необычном топе.
Как сообщала Politeka, Каменских без Потапа побаловала себя сладеньким в компании подружек.
Также Politeka писала, что Каменских в роскошной вышиванке спела с тещей Потапа на украинском языке.