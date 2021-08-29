Неожиданный кадр с Настей Каменских и Дзидзьо появился в сети

Как сообщает Politeka.net, уже совсем скоро состоится премьера второго сезона гипершоу "Маска"! Недавно стали известны имена звездных детективов – Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Дзидзьо и Андрей Данилко.

Дзидзьо в своем Instagram показал милое фото в компании Каменских, которое было сделано за кулисами шоу.

Звезды прижались к друг другу и позируют на камеру. Настя посылает воздушный поцелуй поклонникам, а Дзидзьо улыбается счастливо, явно радуясь возвращению к сьемкам нашумевшего проекта.

Каменских подчеркнула стройную фигуру облегающим платьем ярко-салатового цвета с глубоким декольте и интересной горловиной в виде чокера. Волосы Настя распустила по плечам. Не забыла она и про красивый макияж с акцентом на глаза.

Дзидзьо выбрал самый модный фасон костюма: жакет-оверсайз, сшитый из яркого желтого латекса. Образ дополнили черная футболка, а также еще одна рубашка в тон к наряду - он остался верен своей любви к многослойности.

Милая парочка выглядела такими, счастливыми, классными и стильными. Видно, что они кайфовали на сьемках по-полной.

Напомним, Каменских смутила новым фото в необычном топе.

Как сообщала Politeka, Каменских без Потапа побаловала себя сладеньким в компании подружек.

Также Politeka писала, что Каменских в роскошной вышиванке спела с тещей Потапа на украинском языке.