Співачка Оля Полякова проміняла квартиру в центрі Києва на тихе життя у своєму маєтку на напівстрові
Так, 37-річна артистка вже багато місяців живе в особняку в селищі Старе в 80 км від столиці. Її маєток знаходиться на величезній території, і оточений з однієї строни річкою, а з іншої - густим лісом. Великий будинок побудований з фінського бруса, крім того на ділянці є ще літній будиночок з панорамними вікнами, відкритий басейн, лазня, стайня, ферма з кізочками і навіть город, де співачка вирощує фрукти й овочі.
До речі, під час локдауну співачка в два рази розширила особняк, добудувавши апартаменти на два поверхи і три кімнати з персональним входом для своєї мами.
По суші до маєтку не дістатися, тому Полякова користується власною яхтою, причому їх у неї дві. У своїх нових "сторіз" в Instagram артистка показала, як мчить додому на яхті, намагаючись встигнути перед грозою, передає Politeka.net.
Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"
Андре Тан показав українкам, що буде в моді цієї осені: "На піку популярності"
19-річний переможець "Голосу країни" не змовчав на критику через вагітну наречену: "Може, і зіпсувала мені життя..."
Горбунов покинув Україну без Осадчої і синів, що сталося: кадри з літака
Ксенія Мішина та Еллерт не змогли приховати правду про свої стосунки, Мережа кипить: "Саша, навіщо ці ігри"
На наступних кадрах Оля, яка благополучно дісталася додому, показала стихію, що розбушувалася.
"Боже, подивіться, як фантастично... Тут божевільна гроза, а там сонце. Боюся, щоб мене не гримнуло!", - ділиться враженнями Полякова, спостерігаючи за унікальним природним явищем з власного причалу.
Нагадаємо, Полякова більше не "Королева ночі", українці в захваті від нової Олі, порівнюючи її з Леді Гагою
А ще Politeka писала, Олю Полякову одягли, як Кароль, Тіна оцінила: "навіть королева ночі..."
Також Politeka повідомляла, Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"