Співачка Оля Полякова проміняла квартиру в центрі Києва на тихе життя у своєму маєтку на напівстрові

Так, 37-річна артистка вже багато місяців живе в особняку в селищі Старе в 80 км від столиці. Її маєток знаходиться на величезній території, і оточений з однієї строни річкою, а з іншої - густим лісом. Великий будинок побудований з фінського бруса, крім того на ділянці є ще літній будиночок з панорамними вікнами, відкритий басейн, лазня, стайня, ферма з кізочками і навіть город, де співачка вирощує фрукти й овочі.

До речі, під час локдауну співачка в два рази розширила особняк, добудувавши апартаменти на два поверхи і три кімнати з персональним входом для своєї мами.

По суші до маєтку не дістатися, тому Полякова користується власною яхтою, причому їх у неї дві. У своїх нових "сторіз" в Instagram артистка показала, як мчить додому на яхті, намагаючись встигнути перед грозою, передає Politeka.net.

На наступних кадрах Оля, яка благополучно дісталася додому, показала стихію, що розбушувалася.

"Боже, подивіться, як фантастично... Тут божевільна гроза, а там сонце. Боюся, щоб мене не гримнуло!", - ділиться враженнями Полякова, спостерігаючи за унікальним природним явищем з власного причалу.

Нагадаємо, Полякова більше не "Королева ночі", українці в захваті від нової Олі, порівнюючи її з Леді Гагою

А ще Politeka писала, Олю Полякову одягли, як Кароль, Тіна оцінила: "навіть королева ночі..."

Також Politeka повідомляла, Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"