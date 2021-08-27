Оля Полякова с Тиной Кароль снова на слуху. Публика жадно следит за жизнью и творчеством этих двух известных блондинок-конкуренток
Так, на одной из фан-страничек Кароль в Инстаграм появился любопытный фотоколлаж с Олей Поляковой, одетой в стиле Тины. Последняя так воодушевилась кадром, что даже сделала репост у себя в "сториз", передает Politeka.net.
На снимке длинноногая Полякова позировала в купальнике и соломенной шляпке. Ей "пририсовали" виртуальный топ, в котором Кароль выступала накануне на НСК "Олимпийский", где проходил концерт в честь 30-летия Независимости. Тогда для своего перформанса артистка выбрала уникальное светодиодное платье от Clara Daguin, которое также существует в виртуальном формате. Теперь каждый может примерить топ, как у Кароль, просто загрузив соответствующее приложение.
"Даже королева ночи в топе, как у Тины😋", - говорится в подписи.
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Отметим, этой зимой между Кароль и Поляковой вспыхнул громкий скандал. Во время одного из эфиров шоу "Маска", обсуждая участницу, Оля нелестно высказалась о творчестве Тины, назвав ее "плакальщицей на похоронах". Позднее звезда извинилась и объяснила, что имела в виду ее грустный репертуар, а не личную трагедию (у Кароль из-за рака умер муж), но было уже поздно.
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