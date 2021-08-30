Любопытное фото с Филиппом Киркоровым и Дженнифер Лопес облетело Сеть

54-летний российский "поп-король" выставил снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировал в обнимку с американской певицей и актрисой Дженнифер Лопес. Судя по геометке, оба находились в тот момент в Венеции, передает Politeka.net.

"Ciao bella @jlo Мы модные убийцы💯 Продолжение следует…", - подписал кадр Киркоров.

И Филипп, и Джей Ло были в пестрых нарядах, с золотистой вышивкой. Коротенький топ певицы был еще усыпан камнями. Кикоров приобнял ее за талию, улыбнувшись в камеру.

Пользователи с энтузиазмом кинулись обсуждать увиденное. Одной из первых отреагировала украинская певица Оля Полякова. Последняя изумилась тем, как молодо выглядит Лопес.

"Она реально так выглядит???? Бомба🔥", - написала Полякова, на что Киркоров ей ответил: "В жизни еще лучше! 🔥".

Другие также подключились к обсуждению, сделав комплименты Оле: "@polyakovamusic нет это компьютерная графика 🤣 - Оля, вы в свои 50 будете выглядеть ещё круче❤️ - это вы про Филиппа? - ну так и вы, Олечка, выглядите не хуже 🔥❤️🔥 - и поёт афигенно 🔥🔥🔥🔥 И очень искренняя, не удаляет как некоторые коменты ;) - @fkirkorov, вы прекрасно смотритесь 🥰🥰".

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