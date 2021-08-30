Знаменитая 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес прогулялась на улице в эффектном белом платье

Знаменитая певица привыкла появляться на публике в разных образах, подчеркивающих ее фигуру. Поскольку Лопес считает, что самая привлекательная часть ее тела – это ноги, она всегда делает акцент только на них.

В этот раз знаменитость выбрала для выхода в свет белое платье без принтов и кружев с тонкой подкладкой и открытым верхом на пуговицах. Частично расстегнув наряд и дополнив образ украшениями, звезда предпочла сделать лаконичный лук.

Она выбрала также высокие сапоги коричневого цвета и сумку в тон, которая идеально подошла к яркому образу.

Поклонники отреагировали на кадр, удивляясь внешности 52-летней знаменитости:

«О, Лопес несет сумку Gucci Diana, прекрасно; Вернулись сапоги по колено? Можно еще короче; Единственное, что я могу копировать, это ее походку ...; Симпатично, но я, вероятно, смог бы поместить туда только свою гигиеническую помаду LOL 😂; Потрясающий вид; такая красавица; Люблю это; Она очень умная и красивая, я просто не люблю стиль».

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