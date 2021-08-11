Актриса и певица Дженнифер Лопес на романтичном свидании с Беном Аффлеком удивила видом
48-летний Бен Аффлек и 52-летняя Дженнифер Лопес продолжают быть в центре внимания из-за своих публичных свиданий. Причем с каждым разом пара удивляет все больше – то стильным луком, то неловким видом и поцелуями. Спустя 17 лет отношениях звезд были возобновлены довольно внезапно.
И несмотря на весь хейт, артисты не обращают внимания на недоброжелательные замечания и наслаждаются своим романом. Как можно заметить на новых кадрах, звезды приехали на ужин принарядившись: Бен был в пиджаке, рубашке и брюках, а его Дженнифер — в белом топе, завязанном на узел на талии, и асимметричной миди-юбке и светлых босоножках
«Идеальная пара: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек показывают, как собрать правильные парные луки на свидание😍🤍» - сказано в подписи к кадрам.
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Пользователи сети оценили по-своему:
«Что то он не весёлый на всех фото с ней !…🙈👀; Что-то у Бена.. то ли здоровье, то ли другая травма- плох.. 🙈; Приодела Бэна, чтоб соответствовал))); Пьёт видимо красавчик 🙈; Отрабатывают контракт, не жалея сил 👏; Просто красивая пара; Боже, какой он унылый.....😢; А так красивая пара 😍; Как им надоели папарацци; Ну что же Бен такой печальный вечно😁».
Напомним, Дженнифер Лопес не постыдилась блеснуть формами в сияющем белье
Как сообщала Politeka, Лопес в маленьком топике эффектно прогулялась с Аффлеком на летнем свидании
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте