Актриса и певица Дженнифер Лопес на романтичном свидании с Беном Аффлеком удивила видом

48-летний Бен Аффлек и 52-летняя Дженнифер Лопес продолжают быть в центре внимания из-за своих публичных свиданий. Причем с каждым разом пара удивляет все больше – то стильным луком, то неловким видом и поцелуями. Спустя 17 лет отношениях звезд были возобновлены довольно внезапно.

И несмотря на весь хейт, артисты не обращают внимания на недоброжелательные замечания и наслаждаются своим романом. Как можно заметить на новых кадрах, звезды приехали на ужин принарядившись: Бен был в пиджаке, рубашке и брюках, а его Дженнифер — в белом топе, завязанном на узел на талии, и асимметричной миди-юбке и светлых босоножках

«Идеальная пара: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек показывают, как собрать правильные парные луки на свидание😍🤍» - сказано в подписи к кадрам.

Пользователи сети оценили по-своему:

«Что то он не весёлый на всех фото с ней !…🙈👀; Что-то у Бена.. то ли здоровье, то ли другая травма- плох.. 🙈; Приодела Бэна, чтоб соответствовал))); Пьёт видимо красавчик 🙈; Отрабатывают контракт, не жалея сил 👏; Просто красивая пара; Боже, какой он унылый.....😢; А так красивая пара 😍; Как им надоели папарацци; Ну что же Бен такой печальный вечно😁».

Напомним, Дженнифер Лопес не постыдилась блеснуть формами в сияющем белье

Как сообщала Politeka, Лопес в маленьком топике эффектно прогулялась с Аффлеком на летнем свидании

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте