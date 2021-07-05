Певица и актриса Дженнифер Лопес отправилась на романтическую прогулку с Беном Аффлеком
Не так давно стало известно, что Дженнифер Лопес после неожиданного расставания с Алексом Родригесом долго не скучала. Звезда уже снова начала отношения с бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. Причем теперь пара не скрывает своих чувств.
Сейчас Лопес и Аффлека все чаще можно заметить на прогулках во время романтичных свиданий. Недавно пара прогулялась по людным улицам, держась за руки и наслаждаясь обществом друг друга.
И Дженнифер, и Бен выбрали для свидания спортивные образы. Лопес же неизменно продемонстрировала, в какой хорошей форме она находится.
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Отметим, в сети также обсуждают, что пара уже готова снова съехаться и Аффлек переедет в роскошный особняк Лопес и ее бывшего жениха.
«Я не справлюсь с этими фотками !!!! Я просто не могу !!!! 👏; Они такие милые;😍 как подростки, за ручку; О Боже мой!!!!! Люблю это!!!!! Я бы хотел быть там; такая красотка гуляет😍; Красивая пара; Девушка, ты супер счастлива .... твоя широкая улыбка сказала все. ❤️👏» - пишут в сети.
Напомним, что Дженнифер Лопес показала живот, позируя в коротенькой кофте: "Чего так хорошо?".
А еще Politeka писала, что Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте.
Также Politeka сообщала, что Лопес в мини-шортах засветилась на тайном свидании с Беном Аффлеком: кадры влюбленных.