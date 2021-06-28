Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес много времени уделяет созданию своего имиджа

Артистка может показать себя в любом наряде, даже самом открытом и пикантном, и при этом будет выглядеть хорошо. Соблазнительности 51-летней знаменитости придает именно ее ухоженный внешний вид.

По мнению многих поклонников Лопес, благодаря тренировкам она выглядит моложе и это помогает ей быть в форме вообще всегда. Поклонники вспомнили по этому поводу два лучших образа Лопес, которые она показывала совсем недавно. В особенности фанатам понравился черный и белый спортивные костюмы с лосинами и топиками.

К слову, ради таких пышных изгибов у Дженнифер есть свой план тренировок. А личный тренер Дэвид Кирш позаимствовал у борцов сумо некоторые упражнения специально для плана занятий артистки.

Также у Лопес есть особые хитрости для получения идеального пресса, так как долгое время Дженнифер комплексовала из-за неаккуратного вида после рождения детей.

Напомним, что 51-летняя Лопес забыла о старости, показывая формы в "дырявом" платье: "Сшибает с ног"

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