Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес потрясает совершенством форм в свой 51 год
Звезда тщательно следит за внешностью, сообщает Politeka.net. Именно спорт, полезное питание и хороший уход за кожей помогают ей выглядеть великолепно.
Пользователи сети создают фан-группы, посвященные Джей Ло, в которых восхищаются и обсуждают внешность артистки.
Так, в одном из таких аккаунтов сравнили два горячих фото певицы в бикини. В первом кадре эффектна Лопес позировала в воде. Крохотный лифчик с двумя треугольниками ткани еле прикрывал лишь самые сокровенные детали.
Маленькие плавочки на завязочках едва ли не соскальзывали с "шелковых" бедер артистки.
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Различные украшения завершили образ.
Певица приподняла мокрые волосы и посмотрела куда-то вдаль.
Идеальный пресс и упругие ягодицы просто притягивали взгляд.
На другом снимке Джей Ло позировала в фиолетовом бикини и была снята снизу. Ее пятая точка выпирала и соблазняла формой. Видимо, звезда садилась на песок, из-за чего ее "гордость" испачкалась.
"Если вы не заметили... И это в 51 год!"😌💅🏽", - написали авторы поста.
За два часа публикация собрала несколько десятков лайков и немного комментариев. Пользователи сети восхищались упругим телом артистки, написав ей комплименты.
Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес записывала селфи-видео, поднеся камеру поближе. Звезда показала "голое" лицо, на нем заметны морщинки и темные круги под глазами.
Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.
Также Politeka писала, Дженнифер Лопес обласкала свои аппетитные изгибы в купальнике, кадры наслаждения.
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