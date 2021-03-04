Певица все также хороша, как и раньше

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в кожаном платье подчеркнула похудевшую фигуру

Исполнительница в 51 год добилась небывалых высот и не собирается зацикливаться на одной нише, которую ранее заняла. Сейчас Лопес активно занимается продвижением собственного косметического бренда и рассказывает, как поддерживает себя в форме.

Также артистка готовится к съемкам в сериале от Нетфликс.

Пока звезда приводит себя в форму, поклонники публикуют снимки из последних фотосессий знаменитости. В этот раз в Инстаграм появились яркие фото Лопес, одетую в кожаные наряды.

Короткий топ, частично оголяющий бюст, а также кожаные брюки и куртка превратили Лопес в опасную бунтарку с дерзким взглядом. А вот образ в кожаном платье, подчеркивающим ее талию, Дженнифер выглядела еще моложе, чем обычно. Благодаря таким преображениям сложно сказать, что звезде на самом деле скоро исполнится 52 года.

До этого 51-летняя звезда создала образ светской львицы и на выступлениях преподносит себя соответствующе. В коротком серебристом мини-платье Дженнифер не смогла прикрыть достоинства и ее маленький наряд тут же задрался посреди выступления.

«Красивое тело, какая роскошная; правильно, хватит сдерживаться; Джен, не балуйся!; какие благородные порывы; Красота неимоверная, хватит двигаться; роковая Джен; рассмотрите поближе; богатый 🎃 отъезд; моя любовь; но все вкусно спасибо; Ух, она идеальна 😩✨; Невозможно смотреть на вас без остановки сердца».

Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес выставила напоказ свое главное "богатство": "Аж сердце прихватило".