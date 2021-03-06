Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в спортивном костюме показала идеальный пресс и фигуру
Дженнифер Лопес не так давно показала лицо без макияжа, рассказывая о том, как ухаживает за собой и поддерживает упругость кожи лица в оптимальном состоянии. Как выяснилось, ради рекламы собственного бренда косметики звезда решила даже быть без фотошопа.
После этого Дженнифер также снялась в специальной фотосессии, где показала фигуру в платье с треугольными вырезами. На фан-аккаунтах восхитились невероятными формами звезды и опубликовали снимки Лопес, которые она сама делала в спортзале незадолго до этого.
На фото Дженнифер позирует в простом светло сером топе и цветных лосинах с градиентом. Примечательно, что Дженнифер и здесь без макияжа выглядит отлично, а ее идеальный пресс сразу демонстрирует, как много певица работает над собой ради подобной формы. Впрочем, также Лопес отказалась от сладких соков, кофе, чая и других напитков, чтобы сберечь кожу такой идеальной.
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День назад у себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото, на котором предстала в весьма соблазнительном образе. 51-летняя звезда надела неприличный купальник, который практически ничего не смог скрыть. Актриса села на пол и сфотографировала себя в зеркале.
«Слишком горячо», «Какая красивая», «Это просто огонь! Приручите кошечку», «Джен, ты богиня на спорте», «Я могу смотреть на это тело вечно. Как тебе удается держать себя в такой форме», «Уберите детей от экранов», - пишут пользователи сети.
Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют".
Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".
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