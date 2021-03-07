Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес покорила преображением в новой фотосессии

Популярная исполнительница день назад поразила кожей, показав лицо без макияжа. Без косметики Лопес выглядела еще моложе, чем обычно, что повергло в шок поклонников. Таким образом, видео стало лучшей рекламой ее косметического бренда.

Впрочем, на этом Лопес не останавливается и недавно она также опубликовала еще один ролик вместе с фото, на которых позировала в платье с вырезами-треугольниками по всей длине. Не смущаясь и не скрывая бюст, Дженнифер снова удалось подчеркнуть эффект продленной молодости. В 51 она выглядит на 30 – не более.

А секреты ее просты: правильный уход за кожей, консультации и работа с косметологом, а также двумя тренерами, с которыми она регулярно тренируется 3-4 раза в неделю.

Фанаты оказались пораженным красотой звезды:

«Схожу с ума от этой безумной женщины🔥; она сияет не хуже настоящей звездф✨; всем бы иметь такую красоту и такую кожу🖤😍 сшибает с ног; Ты милая; Люблю это, ты выглядишь так потрясающе, что светишься; Люблю тебя😍❤; Так прекрасно! 🔥; Привет королева; Топ красавица; Джен все завидуют, она круче моделей».

Скоро Дженнифер Лопес исполнится 52 года, однако глядя на ее фото, трудно поверить в этот факт. Ведь сама артистка выглядит более чем превосходно и ухоженно, а ее образы довольно смелые и показывающие тело во всей красе – Лопес редко скрывает фигуру под одеждой.

Как и раньше, на одном из фото артистка показала яркий пляжный лук. На снимке Дженнифер позировала в простом купальнике с вырезом на спине и аккуратным золотым ремнем на талии.

Напомним, что 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в черном микро-боди покрутила ягодицами в постели: "Приручите кошечку".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес показала, как получает наслаждение в руках накаченного красавца: "Идеальная пара".