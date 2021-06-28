Популярная певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес засветилась на очередном романтичном свидании с Беном Аффлеком
После неожиданного расставания с Алексом Родригесом Лопес долго не тосковала и, более того, возобновила отношения с бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. Не так давно репортеры после свидания снова застали их вместе.
Как оказалось, 51-летняя певица и 48-летний актер отправились на свидание в ресторан в Беверли-Хиллз. Именно там их и встретили представители СМИ. Лопес же удалось отличиться еще и своим нарядом, знаменитость не постеснялась показать моложавый вид в коротеньких шортах.
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Позже папарацци удалось сделать еще пару кадров у ресторана. Там Дженнифер и засветила стильный образ. При помощи укороченных шорт певице удалось подчеркнуть стройные ноги, а светлый пиджак идеально дополнил вечерний лук. Аффлек же предпочел непримечательную одежду темных цветов.
На свидании пара была в хорошем расположении духа и позитивно переговаривалась друг с другом. Стоит отметить, что пара начала встречаться спустя 17 лет после расставания — Бен и Дженнифер даже были помолвлены.
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