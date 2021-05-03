Актриса и певица Дженнифер Лопес в летних и весенних фотосессиях показывает только лучшие образы

Дженнифер часто принимает участие в различных фотосессиях с довольно пикантным содержанием. Поскольку в 51-год Лопес по-прежнему активно занимается спортом и много работает над собой, скрывать свои достижения она не планирует.

Так, в одной из весенних фотосессий, выполненных в ярких тонах, Дженнифер появилась в белом купальнике с забавными кружевами на нижней части бикини. Повернувшись на живот, звезда прогнулась на лежаке и тем самым обратила внимание на оригинальный дизайн белого купальника с тонкими завязками.

Массивные золотые серьги-кольца, а также солнцезащитные очки завершили жаркий лук знаменитости. Наслаждаясь мимолетным отдыхом, Лопес чувствовала себя весьма уверенно и хорошо. При этом пользователи сети Инстаграм могли обратить внимание также на сияющую кожу знаменитости, буквально сверкающую на солнце.

Также сама Лопес недавно показала фигуру на пляже в удобных нарядах, не лишенных вкуса и элегантности, но в то же время без лишнего гламура. Сначала знаменитость покуражилась в черном комбинезоне с откытыми плечами и заманчивым декольте, накинув на плечи коротенькую белую рубашку.

"Вечная красота"; "Эта улыбка"; "Мне нравится, какая ты всегда честная🤯"; "Красивая внутри и снаружи, максимум удовольствия"; "Самая драгоценная улыбка на свете"; "ты выглядишь потрясающе, просто идеально🤍"; "красиво 😍 ангелы не стареют. Осторожно, ведется соблазн"; "Я рыдаю, как ты прекрасна, Джей Ло"; "Клянусь, ты ангел + вампир😍", - ответили на преображение в сети.

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