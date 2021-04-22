Актриса и певица Дженнифер Лопес в бежевом платье с фатином показала яркий образ с минимумом макияжа

Знаменитость долгое время не рассказывала о том, как ухаживает за собой, чтобы избежать лишнего внимания и критики в сети. Однако, после того, как Лопес презентовала свою собственную линию уходовой косметики, ей пришлось много раз объясняться и рассказывать о том, что помогает ей в 51 год выглядеть на свободные 30.

Как можно заметить, даже с минимумом макияжа артистка будет выглядеть молодо и привлекательно, и хотя многие убеждены в том, что это заслуга косметологов с их уколами красоты, сама знаменитость все отрицает.

В своем нежно-бежевом наряде с аккуратными декольте Лопес удалось правильно расставить акценты не только на хорошей коже, но и на нежном луке в целом. Загорелая красотка откинулась в сторону, подставив тело солнцу и покоряя заодно расслабленным видом. Причем отсутствие укладок и яркой косметики сделало Лопес заметно моложе.

Отметим, в действительности, уже многие знают о том, как Дженнифер скрывает свои естественные волосы. У звезды даже есть дома целая комната, полностью посвященная парикам. А вот на одном из селфи Лопес не так давно блеснула образом без накладных прядей и показала свою короткую прическу:

«С такими волосами, теперь это ребенок 👶🏻; какая прекрасная женщина😍; Такие волосы короткие 😯; великая редкость настоящая Джен; можно сгореть от такого напора львицы; Привет, красавица, женись на мне; Такая красивая и милая, какая малішка все такие; лицо молодеет; несравненная любовь Дженни; Выглядит очаровательно; это прекрасный не токсичный человек с вечно молодым лицом», - отвечают фанаты.

Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".