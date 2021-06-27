Популярная певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес даже в лосинах и топе будет выглядеть привлекательно
Артистка старается успевать везде – и следить за детьми, вести собственный косметический бренд, и сниматься в клипах с сериалами. Поскольку Лопес ведет очень активный образ жизни, каждый день у нее расписан чуть ли не по минутам.
Успевает звезда также принимать участие в фотосессиях и интриговать спортивными образами. Даже случайный кадр, как видно на снимке, может получиться у Дженнифер весьма соблазнительным. В дизайнерских лосинах и светлой укороченной кофте она в очередной раз хвастнула прессом.
Тренируясь сразу с двумя тренерами, Лопес смогла почти в 52 года выглядеть моложе на пару десятков лет.
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«Такие особенные люди, как она, редки и заслуживают всей нашей любви и привязанности. Я благодарю вас за то, что вы были частью моей жизни и сделали ее намного лучше. Это заставляет меня восхищаться тобой еще больше за то, какая ты прекрасная женщина; Дженни прекрасна на все сто😛💙❤️; Проклятие, чего так хорошо?!! Идеально» - отмечают фанаты в сети.
Напомним, 51-летняя Лопес смело показала, какие формы прячет под открытой юбкой.
Как сообщала Politeka, Лопес в крошечном боди доказала, почему возраст ей не помеха.
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