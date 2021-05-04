Певица и актриса Дженнифер Лопес сделала долгожданное объявление, засветившись на публике в смелом наряде

Как известно, 51-летняя Джей Ло провела несколько последних месяцев в Доминиканской Республике, где снималась в фильме "Брак по залету". Ее партнерами на площадке стали Джош Дюамель и Ленни Кравиц. За время съемок и отсутствия дома Дженнифер умудрилась расстаться со своим женихом, экс-бейсболистом Алексом Родригесом. Два года назад пара объявила о помолвке, но свадьбу дважды приходилось переносить из-за пандемии. Что стало причиной окончательного разрыва – неизвестно. Но у поклонников Лопес есть догадки, что бывший бойфренд ей изменял.

Как бы там ни было, долго горевать Дженнифер не пришлось. Певица быстро пришла в себя и уже вернулась в строй. Сейчас она готовится к фестивалю. Об этом Лопес сообщила в своем новом посте в Инстаграм, поделившись фотографиями с примерки костюмов для предстоящего концерта, передает Politeka.net.

"#GlamFam: @glblctzn edition 🌸 🌸 🌸 Не пропустите концерт #VaxLive в субботу, 8 мая", - сообщила она.

На кадрах Дженнифер позировала в белом комбинезоне, верх которого был прозрачный с серебряной вышивкой. Особенно внимание публики цепляет зона декольте, невероятной глубины. Примечательно, что на одном из фото Лопес позировала в обнимку сразу с двумя мужчинами.

Пользователи оценили ее старания:

"Безупречная"; "Это сияние JLO 😍"; "Вот как выглядит шик 🔥❤️"; "Вау, моя королева! Ты выглядишь потрясающе! Мечтаю танцевать с тобой❤️"; "Как вино🙌❤️"; "Отвисание челюсти 🔥"; "Ты сумасшедшая🌺😍".

Напомним, что 51-летняя Лопес забыла о старости, показывая формы в "дырявом" платье: "Сшибает с ног"

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