Певица и актриса Дженнифер Лопес сделала долгожданное объявление, засветившись на публике в смелом наряде
Как известно, 51-летняя Джей Ло провела несколько последних месяцев в Доминиканской Республике, где снималась в фильме "Брак по залету". Ее партнерами на площадке стали Джош Дюамель и Ленни Кравиц. За время съемок и отсутствия дома Дженнифер умудрилась расстаться со своим женихом, экс-бейсболистом Алексом Родригесом. Два года назад пара объявила о помолвке, но свадьбу дважды приходилось переносить из-за пандемии. Что стало причиной окончательного разрыва – неизвестно. Но у поклонников Лопес есть догадки, что бывший бойфренд ей изменял.
Как бы там ни было, долго горевать Дженнифер не пришлось. Певица быстро пришла в себя и уже вернулась в строй. Сейчас она готовится к фестивалю. Об этом Лопес сообщила в своем новом посте в Инстаграм, поделившись фотографиями с примерки костюмов для предстоящего концерта, передает Politeka.net.
"#GlamFam: @glblctzn edition 🌸 🌸 🌸 Не пропустите концерт #VaxLive в субботу, 8 мая", - сообщила она.
Ани Лорак победила Веру Брежневу в "батле" фигур в купальниках: показательные фото
Победитель "Голосу країни" Лазановский удивил выходкой после визита Дорофеевой и Дантеса: "Уже были мокренькие?"
Полякова оконфузилась на семейном фото с дочерьми, переборщив с фотошопом: "Мэрилин Монро вернулась"
Цибульская врезала Козловскому у всех на глазах, кадры попали в сеть: «Всю картину испортил…»
Еще одна певица вслед за Лорак и Поляковой поделилась откровением о Меладзе: "Не по своей воле..."
На кадрах Дженнифер позировала в белом комбинезоне, верх которого был прозрачный с серебряной вышивкой. Особенно внимание публики цепляет зона декольте, невероятной глубины. Примечательно, что на одном из фото Лопес позировала в обнимку сразу с двумя мужчинами.
Пользователи оценили ее старания:
"Безупречная"; "Это сияние JLO 😍"; "Вот как выглядит шик 🔥❤️"; "Вау, моя королева! Ты выглядишь потрясающе! Мечтаю танцевать с тобой❤️"; "Как вино🙌❤️"; "Отвисание челюсти 🔥"; "Ты сумасшедшая🌺😍".
Напомним, что 51-летняя Лопес забыла о старости, показывая формы в "дырявом" платье: "Сшибает с ног"
Также Politeka писала, что нестареющая Дженнифер Лопес сразила видами своих сочных округлостей в микро-бикини: "И это в 51 год!"