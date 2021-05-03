Известная певица, актриса и шоу-дива Дженнифер Лопес показала "ленивые" танцы между съемками

51-летняя знаменитость с самой юности занимается танцами и увлекается изучением новых направлений. В свои тренировки и насыщенное расписание Лопес также включила обязательные занятия спортивными танцами. Ради своего развития звезда не пропускает тренировки даже в свой день рождения.

Как можно заметить в ролике, отснятом во время работы Лопес на съемках, она успевает хорошо проводить время даже на небольших перерывах и в танцах себе не отказывает. К тому же, Лопес выглядит весьма роскошно. Даже в спортивном костюме.

Плавно двигая животом, Лопес подчеркнула формы лучшим образом – подкачанный пресс сразу же заметно, пока Дженнифер без макияжа крутится перед камерой. Без фильтров артистка выглядела весьма просто, но не менее соблазнительно, чем в платье с макияжем. Естественная красота доказывает, что она и правда выглядит моложе, гораздо моложе своего возраста.

Знаменитость уверена, что спорт и диета не будут эффективны без 10-часового сна. Также Лопес следует графику каждого дня и отрицает диеты, ведь ей надо много энергии каждый раз на все тренировки. Идеальный загар, как видно, Лопес получает благодаря отдыху дома, который периодически устраивает между работой.

Вот что пишут под постами Лопес:

"Детка Дженни еще задаст жару", "Милая", "Буквально я в душе", "Какая милашка", "Забавная, не оторваться", "Я люблю тебя", "Великолепна ты", "Это я, когда я знаю, что кто-то мне лжет, и я знаю правду😂😂", - отозвались поклонники.

Напомним, что 51-летняя Лопес забыла о старости, показывая формы в "дырявом" платье: "Сшибает с ног"

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