Певица и актриса Дженнифер Лопес на селфи перед концертом показала действительно невероятный образ

Вчера вечером у Лопес наконец-то появилась долгожданная возможность выступить перед преданными фанатами и показать себя во всей красе. Дело в том, что многие звезды приняли участие в специальном концерте в Лос-Анджелесе.

Выступление самых популярных знаменитостей и обращение в том числе президента США прошло в рамках мероприятия Vax Live. Хедлайнером была Лопес, которая подготовила по-настоящему зажигательное выступление благодаря концертной программе.

Знаменитость, которой также через два месяца будет 52 года смогла поистине показать невероятное шоу и за короткий период времени сменила довольно много нарядов. В разноцветном боди артистка даже успела сделать стильное фото и засветить подтянутую фигуру, над которой так долго работала.

"Нет, ну вы видели?" - пишет один из поклонников.

Очевидно, что возраст для звезды совсем не помеха. Лопес смело выставляет напоказ упругий бюст и аппетитные бедра, которые все еще могут свести с ума кого угодно. Шикарные формы Джей Ло - предмет зависти всех женщин мира, хотя сама звезда не всегда уверена в своей неотразимости. Чтобы комфортно чувствовать себя в своем теле, по мнению Дженнифер, очень помогают танцы.

"Когда я сомневаюсь в своей красоте, то танцую. Наблюдая за тем, на что способно мое тело. Почувствовав прилив эндорфинов, мое настроение мгновенно становится лучше. Я до сих пор в душе считаю себя танцовщицей, и мне это очень нравится", - признавалась она.



Вот что говорят о Лопес на последних фото:

"Легко! 🔥🔥", " неправда, что она ничего не делает, чтобы хорошо выглядеть. Это много усилий и денег, лол", "Челюсть в пол. Мощно❤️", "это определенно твое призвание в жизни💙", "Ваша улыбка - это все🥺😩", "Как ты можешь быть такой идеальной? 🥺 ♥".

Напомним, что 51-летняя Лопес забыла о старости, показывая формы в "дырявом" платье: "Сшибает с ног"

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