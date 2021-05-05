Певица и актриса Дженнифер Лопес выступила на концерте в невероятных нарядах, показывая всю себя

Многие звезды уже больше года из-за карантина по всему миру не дают концерты и записывают клипы, надеясь на возвращение к большой сцене. При этом все они хотят как можно быстрее вернуть былую популярность. По этому поводу состоялся специальный концерт Vax Live на стадионе So-Fi в Лос-Анджелесе.

Как уверяют сами артисты, это было по-настоящему знаковым событием, ведь перед концертом все звезды прошли проверку, приняли вакцину от вируса и только после этого появились на сцене. Дженнифер Лопес, Селена Гомес, принц Гарри, Бен Аффлек и другие звезды стали участниками шоу.

Хедлайнером вечера стала, конечно же, эпатажная певица и актриса – 51-летняя Дженнифер Лопес. Артистка, как обычно, покорила публику зажигательными номерами, успев сменить несколько нарядов. Как видно на фото, короткий костюм совсем не скрывал ее формы и специальное разноцветное белье, которое звезда продемонстрировала.

Отплясав на концерте, она в очередной раз показала, на что способна.

Как бы там ни было, долго горевать Дженнифер не пришлось после расставания с возлюбленным. Похоже, она хорошо проводит время. Певица быстро пришла в себя и уже вернулась в строй. Сейчас она готовится к фестивалю. Об этом Лопес сообщила в своем новом посте в Инстаграм, поделившись фотографиями с примерки костюмов для предстоящего концерта,

Пользователи оценили ее старания:

"Безупречная"; "Это сияние JLO 😍"; "Вот как выглядит шик 🔥❤️ Придержите коней, вау"; "Вау, моя королева! Ты выглядишь потрясающе! Мечтаю танцевать с тобой❤️"; "Как вино🙌❤️"; "Отвисание челюсти 🔥"; "Ты сумасшедшая🌺😍".

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