Певица и актриса Дженнифер Лопес похвасталась фигурой, купаясь в волнах

Популярная артистка завораживает внешностью в свой 51 год, передает Politeka.net. Певица активно занимается спортом, правильно питается, а также использует самый лучший уход.

На новом видео певица показала, насколько она идеально выглядит. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Звезда надела блестящий лифчик и мини-шорты, благодаря которым оголились накаченные ножки. Завершил ее образ макияж с акцентом на глаза. В таком виде Дженнифер искупалась в море, окунув свои сочные "персики" в пену.

Публикация быстро собрала более 500 тысяч просмотров и много комментариев.

«Это замечательно!!!», «Ты снова сделала это, Королева !! Люблю тебя ❤️», «Очень люблю, Королева», «Обожаю эту песню ❤️❤️❤️❤️», «Люблю тебя так сильно», "Как эта песня контролирует мое сердцебиение, это безумие 😭🔥🔥🔥🔥🔥 ", "Нет слов, только эмоции 🙈😈🌸", "Не могу дождаться, чтобы посмотреть музыкальный клип !! 🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, Дженнифер Лопес спела с рэпером Раулем Алехандро, которого также можно заметить на видео. Звезда готовит большое премьерное видео, и готовит к этому своих поклонников.

Напомним, Дженнифер Лопес не постыдилась блеснуть формами в сияющем белье

Как сообщала Politeka, Лопес в маленьком топике эффектно прогулялась с Аффлеком на летнем свидании

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте