Певица и актриса Дженнифер Лопес примерила новый образ пляжной "львицы" специально к выходу новой песни

Чтобы успевать всегда и везде, Лопес приходится немало трудиться, ведь она не только снимает клипы и участвует в съемках сериалов в качестве актрисы, но и владеет косметическим брендом. Поэтому Дженнифер приходится чередовать занятия, чтобы не забывать о разных сферах своих работ.

Именно активный образ жизни помогает 51-летней Лопес быть в форме, которую она недавно продемонстрировала на специально фотосессии. К выходу новой песни Лопес не постеснялась сняться на пляже.

На кадрах звезда предстала лежа на песке в коротких джинсовых шортах и бюстгальтере, украшенном кристаллами. Причем делала это Дженнифер на самом берегу, купаясь в теплых волнах.

«Великолепно 🔥🔥; это ваша вторая молодость, какое счастье; котенок; ее главное оружие💔; Я так взволнована, мама❤️; Это просто идеально😊; Торопитесь молодеть💋; вы готовы, девочки? CAZZO; Королева; Я так взволнован новым синглом я не могу дождаться!; прекрасная и волшебная Джен; вау спасибо за новости» - пишут под постом.

Напомним, что Дженнифер Лопес показала живот, позируя в коротенькой кофте: "Чего так хорошо?".

А еще Politeka писала, что Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте.

Также Politeka сообщала, что Лопес в мини-шортах засветилась на тайном свидании с Беном Аффлеком: кадры влюбленных.