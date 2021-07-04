Артистка блеснула фигурой, которой могут позавидовать многие

Певица и актриса Дженнифер Лопес впечатлила видом на новых кадрах

Популярная артистка впечатляет внешностью в свой 51 год, передает Politeka.net. Звезда правильно питается, использует самые лучшие уходовые средства, а также активно занимается спортом. Именно поэтому Джей Ло смотрится в самых смелых нарядах просто восхитительно.

На новом видео в Инстаграм артистка примерила горячий образ в мини-шортах. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Певица была в рубашке, которую распахнула и посветила формами в сияющем лифчике.

Кроме того, на кадрах можно заметить рэпера Рауля Алехандро.

Таким образом, певица готовит своих поклонников к новой видеоработе.

"Готовы?", - подписала видео Джей Ло.

За полчаса публикация собрала более 100 тысяч просмотров и много комментариев.

«Ооо, забери меня, выбери меня !!! 🙌🙌🙌🙌🙌», «Вау, просто великолепно 😍 ❤😍», «Да, королева!!! Я готов !! 🔥🔥🔥», «Ты слышишь, как я кричу ?? OMGGG", "Считаем часы 🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Я люблю тебя, Дженнифер ❤️😍🙌🔥", "Это лучшее🔥🔥😍", "Ты такая красивая 😫😭 ♥ ️", - написали пользователи сети.

Отметим, на страницу Дженнифер Лопес в Инстаграм подписаны 163 миллиона пользователей сети. Каждый пост знаменитости моментально собирает большой отклик.

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