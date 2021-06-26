Популярная певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес появилась на съемке в трендовом костюме
Известная исполнительница успевает заниматься сразу несколькими проектами, сниматься в сериале и не забывает о бренде своей косметики, который запустила не так давно.
При этом Лопес для привлечения внимания старается сниматься в рекламных фотосессиях (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца)
К примеру, недавно Дженнифер примерила трендовый красно-малиновый костюм и сверкнула идеальными формами перед камерами. Чтобы показать себя в лучшем виде, Лопес выбрала короткий топ и лосины с высокой посадкой.
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Причем в самом ролике исполнительница несколько раз покрутилась перед камерой, как бы подчеркивая акценты на своих формах.
Плоский живот, заметный пресс и подтянутые ягодицы выглядели очень соблазнительно. Отметим, уже через месяц знаменитость отпразднует 52-летие, хотя выглядит она стабильно на 20 лет моложе. Фанаты не остаются равнодушными к ее образам, подмечая красоту разными комментариями:"Движемся правильно к молости"
Напомним, 51-летняя Лопес смело показала, какие формы прячет под открытой юбкой.
Как сообщала Politeka, Лопес в крошечном боди доказала, почему возраст ей не помеха.
Также Politeka писала, Дженнифер Лопес, расставшись с женихом, примерила наряд с декольте до пупка