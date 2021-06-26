Популярная певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес появилась на съемке в трендовом костюме

Известная исполнительница успевает заниматься сразу несколькими проектами, сниматься в сериале и не забывает о бренде своей косметики, который запустила не так давно.

При этом Лопес для привлечения внимания старается сниматься в рекламных фотосессиях (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца)

К примеру, недавно Дженнифер примерила трендовый красно-малиновый костюм и сверкнула идеальными формами перед камерами. Чтобы показать себя в лучшем виде, Лопес выбрала короткий топ и лосины с высокой посадкой.

Причем в самом ролике исполнительница несколько раз покрутилась перед камерой, как бы подчеркивая акценты на своих формах.

Плоский живот, заметный пресс и подтянутые ягодицы выглядели очень соблазнительно. Отметим, уже через месяц знаменитость отпразднует 52-летие, хотя выглядит она стабильно на 20 лет моложе. Фанаты не остаются равнодушными к ее образам, подмечая красоту разными комментариями:"Движемся правильно к молости"

Напомним, 51-летняя Лопес смело показала, какие формы прячет под открытой юбкой.

Как сообщала Politeka, Лопес в крошечном боди доказала, почему возраст ей не помеха.

Также Politeka писала, Дженнифер Лопес, расставшись с женихом, примерила наряд с декольте до пупка