Популярная актриса и певица Дженнифер Лопес во время прогулки восхитила подтянутой фигурой

Певица успевает следить за детьми, заниматься косметическим брендом и ездить на съемки клипов и сериалов. Однако, не менее важной частью ее жизни является спорт и здоровый образ жизни.

Поскольку звезда считает, что залог ее здоровья состоит в том, чтобы правильно питаться, хорошо спать и пить много жидкости, она фактически всегда следует своему личному графику. Диетолог составляет Лопес меню, а два известных тренера – силовые тренировки.

Как видно на одном из недавних фото Дженнифер, она все еще в прекрасной форме. 51-летняя знаменитость, которая тренируется довольно часто, может позволить себе спокойно будоражить внимание аудитории, ведь находится в хорошей форме.

«Шикарная наша Дженнифер🔥; мне бы выглядеть так как она️❤️; хотя бы половину ее красоты😍; просто идеально и ничего более; прекрасный цветок!!; львица в центре внимания; Ты очень красивая и горячая; Мисс Лопес, выглядит как миллиард долларов идеальные 10 🔥» - пишут в сети.

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