Актриса и певица Дженнифер Лопес в черных лосинах прогулялась по улице, удивляя фигурой

Артистке через месяц уже исполнится 52 года, однако подтянутая и загорелая Лопес не выглядит на свой возраст. Звезда может показать себя с любого ракурса и в любом наряде, ведь с такой фигурой ей едва можно дать 30 лет.

Фанаты настолько удивлены внешности Дженнифер, что все чаще пишут ей под постами вопросы о системе ухода за кожей и лицом, а также нередко обвиняют в уколах ботокса и использовании других косметических процедур.

Тем не менее, как можно заметить по кадрам, даже без предполагаемых вмешательств артистка держит себя в форме сама, много ходит в зал и не ленится каждый день ухаживать за телом, увлажняя кожу маслами и кремами.

«14 июня 2021 года в Беверли-Хиллз 😎 Единственная женщина, которой я восхищаюсь все больше и больше с каждым днем! Слава богу, что послал мне кумира», - сказано в подписи к кадрам Лопес на прогулке.

Особенной популярностью среди фанатов Дженнифер пользуются не постановочные кадры, сделанные на съемках той или иной продукции. К примеру, не так давно Лопес снималась на пляже, показывая целую серию нарядов для прогулки летом с друзьями или просто для отдыха на пляже.

Внимание уделили поклонники и кадрам без обработки. В бежевом купальнике с вырезом на спине и бюсте Лопес смотрелась максимально естественно. Ее фигура выглядела натурально и без фотошопа вполне реалистично. Но даже так 51-летняя знаменитость смогла удивить подтянутыми формами, гладкой кожей и удачным загаром.

Напомним, что 51-летняя Лопес в купальнике с вырезом до талии задала "жару" на пляже

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