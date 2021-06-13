Актриса и певица Дженнифер Лопес подбирает максимально открытые наряды для прогулки по городу

Между своими тренировками Лопес часто прогуливается на улице с бутылкой воды или свежего сока. Поскольку 51-летняя знаменитость уверена, что ключ к здоровью в правильном увлажнении кожи, она пьет очень много жидкости, но отказалась при этом от всего ненатурального и даже чая.

Как видно на новых кадрах, которые поклонники начали массово публиковать в сети, Лопес поддерживает форму в тонусе, чтобы на новых концертах не опозориться. Большая часть образом Дженнифер довольно открытая, поэтому в подобных нарядах следует выглядеть безупречно.

Цветные лосины с ярким принтом и красный маленький топ хорошо подчеркнули все изгибы Лопес, а ее простая прическа только сделала ее моложе, ведь без пышных париков звезде удается выглядеть заметно милее. Простые украшения и блестящий стакан с напитком дополнили прогулочный наряд Дженнифер. Однако главным акцентом образа стал, конечно же, пресс Лопес, которому могут позавидовать многие женщины.

Однако, далеко не всегда спортивные образы Лопес приходятся фанатам по душе. Ранее похожие кадры смутили фанатов. Артистка спешила на тренировку в необычных лосинах, что и возмутило аудиторию, ведь артистка выглядела не особо привлекательно с их слов:

«В таком возрасте показывать это самое в лосинах, уже дурной тон)) туника ей тут не помешала бы) а так огонь тетка!; А она фору даст 20-ти летним));Сколько темперамента, силы, не завидуйте; Если бы не написали, что это она, то можно было бы подумать, что это обычная тётка в помятой футболке…; Пора бы ей уже сменить стиль одежды; Она душу дьяволу продала,что ли ?».

Напомним, что 51-летняя Лопес забыла о старости, показывая формы в "дырявом" платье: "Сшибает с ног"

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