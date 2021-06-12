Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала свою осиную талию рядом с Леди Гагой и нарвалась на бурю критики

Популярная артистка старается всегда выглядеть безупречно, сообщает Politeka.net. Кажется, красотка победила годы и в свой 51 год она выглядит великолепно.

Джей Ло регулярно занимается спортом, правильно питается и ухаживает за кожей.

Артистка однажды призналась, что тренировки помогают ей почувствовать себя счастливой. Звезда занимается с двумя тренерами, у которых разные программы, в результате красотка осваивает разные виды спорта.

Пользователи сети создают страницы в соцсетях. Так, в одной из групп появилось фото, на котором красотка Джей Ло позировала в нюдовом открытом платье, которое сливается с цветом кожи. Рядом с Джей Ло позирует Леди Гага в блестящем сером платье. Зведы оголили свои "шелковые" ножки, дав ими полюбоваться. Примечательно, что Леди Гага надел тоже пикантное платье с откровенным декольте.

"Джей Ло или ГаГа? ✨", - написали авторы поста.

Пользователи пишут, что талии у Лопес никогда такой не было.

"Видно что Гага напрягалась и извивается рядом с такой красоткой , но ничего не помогает😂 Ло на раслабоне и просто вне конкуренции шикарна 😍🔥", "У неё никогда не было такой маленькой талии 😁", "

Кто больше зафотошоплен? ) конечно Джей Ло))", - прокомментировали пользователи сети.

Отметим, чтобы вид был свежим, а кожа сияющей у звезды есть всего два секрета - спать не менее семи-восьми часов и пить больше воды. Артистка советует перед сном обязательно смывать макияж и наносить ночной крем для увлажнения кожи.

Дженнифер Лопес давно отказалась от спиртного, сигарет, кофе и старается есть только органические продукты. В течение дня певица может перекусить яблоком, а на десерт съесть шоколадное печенье.

Напомним, что 51-летняя Лопес забыла о старости, показывая формы в "дырявом" платье: "Сшибает с ног"

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