Актриса и певица Дженнифер Лопес рассказала о секретах ухода за собой, записав видео-гид в ванной

Артистка показывает на своей странице в Инстаграм довольно много кадров из постановочных фотосессий, на которых она выглядит безупречно и стильно. Под кадрами Лопес получает тысячи комментариев о том, что ее лицо выглядит очень молодо и речь здесь не в одной косметике.

Сама Дженнифер отрицает заявления о том, будто она колет ботокс и делает другие процедуры. Вместо этого звезда старается показать, как ухаживает за собой при помощи собственной линейки косметики и что помогает ей быть на высоте.

В этот раз в салатовом халате Дженнифер показала в ванной свои бьюти-процедуры: «Glow-getters! Вот моя ежедневная процедура для улучшения цвета лица, чтобы вы могли улучшить свое сияние ✨» - пишет она.

Пользователи отреагировали:

«Мне, наверное, нужны все твои продукты! 💛; Ты такая великолепная😍😍; JLo Glow, который нужен нам всем❤️; Дженнифер Лопес, вы реальный человек вообще?; Я одержима! Молодец! Спасибо тебе за это!; Ты мне нравишься, Джей Ло, но ты не используешь это, я никогда в это не поверю. Тут есть подвох; ты мое сердце ♥ ️».

Напомним, Дженнифер Лопес не постыдилась блеснуть формами в сияющем белье

Как сообщала Politeka, Лопес в маленьком топике эффектно прогулялась с Аффлеком на летнем свидании

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте